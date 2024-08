Paltrinieri si è rotto un gomito durante la serata di chiusura delle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 agosto 2024) Gregoriosi èilsinistro. La frattura è avvenuta nelladella cerimonia didi2024, che vedeva il nuotatore azzurro nelle vesti di portabandiera dell’Italia insieme alla sua fidanzata, la schermitrice Rossella Fiamingo. “Mi sonoilla sera della cerimonia di. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto”, scrive Paltinieri in una storia pubblicata su Instagram postando anche una foto che lo ritrae sul letto di un ospedale con un tutore al. Non si sa quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente. Fortunatamente, però, ildel campione olimpico – primo nuotatore italiano della storia ad andare a medaglia in tre edizioni consecutive dei Giochi – ha fatto crac quando ormai le gare erano finite.