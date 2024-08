Palio prima prova alla Lupa ma parte bene il Leocorno Poi schizza via il Valdimontone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Siena, 13 agosto 2024 –con due avversarie accanto, Turbine nelsu Zentiles e Bellocchio su Zenis nella Civetta. Ma non è certo questo il momento per affermare la rivalità. Il Nicchio, che ha affidato Brivido sardo a Tamurè, si è fatto vedere dalle parti di Scompiglio, tornato nei Servi su un cavallo gestibilissimo e svelto come Veranu, che ha rischiato di vincere a luglio. Nel complesso i cavalli scelti hanno dimostrato di essere affidabili e ben preparati per stare al canape.di Siena, le foto dellaA dare la mossa in una Piazza piena e colorata è stata l’Istrice. La Contrada ha fatto indossare di nuovo il giubbetto a Tittia che non andava in Camollia dall’agosto 2017 su Morosita. Una delle accoppiate favorite dell’Assunta. Il mossiere Renato Bircolotti ha gestitole fasi fra i canapi, facendo uscire una volta i cavalli.