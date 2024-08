Orsato collaborerà con la Federcalcio russa fino a dicembre Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Daniele, ex arbitro di Serie A,con la(Rfu). Lo riportano diversi organi di stampa, tra cui la, citando l’agenzia Tass come fonte primaria. La rosea spiega meglio l’incarico cheha accettato. “Sarà una collaborazione. Niente di più. E il tutto, come si dice da un po’ di tempo, da remoto. Visione di filmati, consigli, opinioni, correttivi: e l’impegno durerà. Daniele, 48 anni, arbitro ritiratosi da poco dall’attività (Atalanta-Fiorentina l’ultima in A, Inghilterra-Svizzera l’ultima in Europa) e rassegnate le dimissioni dalla Can A e B,con la Rfu, la“.prima di accettare la proposta ha chiesto l’assenso all’Aia Lacontinua precisando che l’incarico accettato daè un incarico di semplice consulenza.