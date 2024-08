’Orestea’ al San Giorgio Nella libera traduzione fatta dal grecista Tonelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Sarà rappresentata ‘Orestea’ stasera, al Castello Sanmente tratta da Eschilodi Angelo. Nell’ambito delle ‘Notti al Castello’, a cura dell’associazione Arthena, Compagnia del Teatro Iniziatico diretta da Angelo, si inizia alle 21.30, con una trilogia formata da tre drammi: Agamennone, Coefore, Eumenidi. La prima tragedia narra l’omicidio di Agamennone ordito dalla moglie Clitemnestra per vendicare il sacrificio della figlia Ifigenia, compiuto dallo stesso Agamennone per placare l’ostilità di Artemide e partire sereno alla conquista di Troia. Le Coefore è la seconda tragedia dell’Orestea. Narra come Oreste, figlio di Agamennone, tornato dieci anni dopo l’omicidio del padre dall’esilio, su ordine del dio Apollo lo vendicasse, uccidendo Egisto e la propria madre Clitennestra.