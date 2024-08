Omicidio di Sharon individuato l’uomo che dormiva nel garage di via Castegnate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Terno d’Isola. Aveva addosso trenta grammi di cocaina, ma sarebbe estraneo all’. È statoe arrestato per spaccio a Stezzano il pusher chesaltuariamente nelal piano terra del palazzo al civico 29 di via, a una ventina di metri da dove è stata accoltellataVerzeni. Secondo i primi accertamenti però, 33 anni, di origine marocchina, scovato a casa di alcuni connazionali, avrebbe fornito un alibi ritenuto attendibile e sarebbe quindi estraneo a quello che è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio quando la ragazza è stata colpita a morte con tre fendenti alla schiena e una al petto. Nel box era stato trovato, oltre a una branda e altri oggetti vari, anche un coltello, che però non sarebbe l’arma del delitto. Il 33enne, dopo la convalida del Gip, è stato comunque condotto in carcere per la droga.