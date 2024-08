Lorys Bellapianta morto cadendo dall’auto in corsa | il ragazzo che guidava era ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Non è stata ancora del tutto chiarita la dinamica della tragedia che ha portato alla morte di, il ventenne di Busto Arsizio deceduto a Brindisi, in Puglia, dopo essere caduto fuoriinsu cui si trovava insieme a quattro amici. Ma ora c’è un indagato: il conducente del veicolo, di 19 anni, è risultato positivo all’alcol test e la Procura di Brindisi ha formulato nei suoi confronti l’ipotesi di omicidio stradale. L’incidente fatale è avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 agosto: a bordo dell’auto, un’Opel, c’eranoe altri quattro suoi amici, tutti lombardi. Secondo quanto ricostruito finora, il ventenne viaggiava sul sedile posteriore quando lo sportello si è aperto e lui è caduto finendo per sbattere violentemente la testa sull’asfalto.