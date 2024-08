L’incredibile gaffe del Tg2 | va in onda un servizio sulle Olimpiadi ma i nomi delle pallavoliste italiane sono tutti sbagliati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) L’11 agosto non è stato solo il giorno della chiusura ufficiale2024, ma anche il trionfo della Nazionale femminile di Pallavolo. La squadra allenata da Julio Velasco, infatti, ha conquistato un oro olimpico che l’Italia non aveva mai vinto prima nella storia. Una festa gigantesca per un gruppo di ragazze che, dopo il Mondiale vinto nel 2002, ha chiuso l’en plein con la rassegna olimpica. Non poteva mancare quindi l’intervista a tutte le protagoniste dell’impresa parigina. Tra chi ha celebrato il trionfo, giustamente, anche ilpubblico, con undedicato alle paroleatlete trasmesso al TG2. Ma qualcosa non ha funzionato molto bene e gli utenti del web hanno immediatamente notato il grossolano errore. È successo nelandato inalle 20.