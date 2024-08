L’annuncio di Tarfusser | Vado in pensione ma continuerò ad impegnarmi per una giustizia più umana e meno arrogante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano, 13 agosto 2024 – Ha concluso la sua carriera proprio a Milano, e come sostituto procuratore generale presso la Corte di appello della città, è salito alla ribalta unendo il suo nome a quello della strage di Erba. È stato Cunoa riaprire il caso dell’11 dicembre 2006 per cui sono stati condannati definitivamente all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi e che oggi ha annunciato di andare in, 70 anni, ha annunciato la fine della sua professione con un post su Facebook, in cui ringrazia tutti coloro che hanno voluto fargli gli auguri e tutti coloro che, nelle più diverse forme e modi, gli hanno espresso vicinanza e sostegno "per il lavoro – scrive - che ho sempre svolto con passione, dedizione e onestà intellettuale nell'interesse superiore della