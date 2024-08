La versione di Ibrahimovic | Mercato Milan? Cardinale vorrebbe che spendessi di più

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024) Gerrypronto a fare qualche sacrificio e Zlatanprudente, a chiudere i cordoni della borsa. Così lo svedese che rappresenta la proprietà RedBird nel board delha detto la sua sulle strategie che il club rossonero sta seguendo in questa estate del calcio. Parole pronunciate nel giorno della presentazione di Emerson Royal, rinforzo numero tre consegnato a Fonseca quando manca meno di una settimana al debutto in campionato.è ao in uno dei suoi frequenti blitz per stare vicino al. Il momento giusto per fare il punto della situazione e cosìlo ha descritto: "Gerry è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare".