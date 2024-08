Konnan | Odyssey Jones mi ricorda Keith Lee

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024)è tornato dopo più di un anno di assenza dagli show televisivi con una nuova gimmick nella puntata di Raw del 5 Agosto 2024. la cosa più sorprendente è stata il cambiamento da un personaggio sempre allegro e sorridente ad un vero e proprio powerhouse, che grazie alla forza bruta e all’agilità è diventato un ostacolo con cui fare i conti. Il Final Testament ne sa qualcosa visto che è stato messo fuori combattimento dal rientranteproprio in quell’episodio e ad esprimere un pensiero su ciò che è accaduto è stato. Le lodi diparlando a Keepin’ It 100 OFFICIAL, l’ex membro dei LAX si è voluto soffermare sul segmento paragonandoad una vecchia conoscenza in WWE e sottolineando la reazione che ha scatenato nel pubblico.