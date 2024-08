Immigrazione attività in fermento Rilasciati 576 permessi di soggiorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Continua alacramente anche durante il periodo estivo il lavoro della Polizia di Stato, impegnata sul fronte dell’accoglienza e della regolarizzazione di tutti quei cittadini stranieri che hanno scelto il capoluogo dorico come meta dove poter ambire ad una prospettiva di vita migliore per sè e le proprie famiglie. Ancona continua a dimostrarsi città virtuosa da questo punto di vista. Ed infatti, dopo lo sbarco di sabato 3 agosto a seguito del quale sono stati accolti oltre 140 migranti, anche la settimana appena trascorsa restituisce l’idea del grande lavoro profuso dagli uomini e le donne dell’Ufficiodella Questura di Ancona. Sono stati ben 576 idiprodotti dagli uffici di Via Gervasoni, che hanno consentito quindi a ben 576 persone diverse di continuare a permanere regolarmente sul territorio nazionale.