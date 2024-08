Genoa sfuma un nome per sostituire Gudmundsson | tempo per l’Inter? – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilè alle prese con l’esigenza di trovare il sostituto di Albertprima di poter acconsentire alla cessione dell’islandese in estate. Un obiettivo è appenato. L’ACCORDO – Ilha ribadito che non cederà Albertfin quando non avrà la certezza del ricambio. In tal senso, il Grifone aveva pensato anche aldi Matteo Cancellieri, attaccante che non rientrava nei piani del Verona per la prossima stagione. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è però saltato, dato che il calciatore italiano si trasferirà al Parma insieme a Pontus Almqvist. Ora i liguri dovranno concentrarsi su altri profili nella propria ricerca del “nuovo”.