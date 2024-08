Empoli donna muore a 40 anni per una diagnosi di tumore errata Maxi risarcimento alla famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Una tragedia che lascia unadistrutta. Unadi 40diha perso la vita a causa di un errore nelladi un. Il Tribunale di Firenze ha stabilito che l’Asl Toscana Centro dovrà risarcire il marito e i due figli con un milione di euro.Leggi anche: Carla Raparelli morta per una trasfusione sbagliata. La denuncia partita da un’anestesista L’errore dell’Asl di Fucecchio La vicenda risale al 2014. Lasi reca in un ambulatorio dell’Asl Fucecchio per un controllo su un piccolo nodulo al seno. Il medico, dopo aver effettuato un agoaspirato, invia il campione al laboratorio per le analisi. Qui avviene il tragico errore: il laboratorio diagnostica una formazione benigna, mentre in realtà il nodulo era maligno. Il medico, rassicurato dal risultato, tranquillizza la paziente e non procede con ulteriori esami.