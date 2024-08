Dal mare alla montagna | quanto costa vivere in vacanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano, 13 Agosto 2024 – La tentazione di cambiare residenza attratti dal luogo discelto per trascorrere il periodo di ferie. Dopo aver pensato questo però la domanda ricorrente che ci poniamo è:mi costerebbequi? L’Italia offre tra le più disparate mete turistiche, con una miriade di opportunità di svago e relax per tutti i gusti: città d’arte,e pittoreschi paesaggi di campagna. Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha così cercato la rispostadomanda tentatrice disi spende per comprare una casa nei posti più turistici del Paese. Vista specchio d’acqua: tra laghi ePer trovare un po’ di refrigerio dal caldo estivo, in diversi scelgono di rifugiarsi in località lacustri o marine. Tra i laghi, comprare sul lago di Como richiede una spesa media di 2.