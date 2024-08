Con queste rese la comunità di Menfi è a rischio Dobbiamo agire subito Intervista a Giuseppe Bursi presidente della Cantina Settesoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 agosto 2024) In questo agosto afoso, la vendemmia ava avanti già da tre settimane. Nel comune agrigentino, enologi e agronomi sono rientrati di fretta e furia dalle vacanze perché non si poteva più aspettare. Il 18 luglio lacooperativa– oltre 6mila ettari di vigneto e più di 2mila soci – ha dato inizio alla raccolta con largo anticipo. C'è questo via vai di camion che scaricano le uve, ma il conferitore non andrà via prima di sapere quanto vale il suo carico, valutazione che si fa in base al grado babbo e all'acidità. L'interasi regge da 50 anni sulla viticoltura e annate difficili comeultime - peronospora l'anno scorso, siccità quest'anno – fanno tremare i polsi. Perché in gioco c'è la stabilità di cinquemila famiglie.