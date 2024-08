Campidoglio | da Abodi a Malagò partono i Giochi per il dopo Gualtieri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) Esaurite le dinamiche sportive che hanno portato all'Italia l'olimpiade più medagliata della sua storia, la palla torna in mano alla politica per una gara di quelle che farebbero gola ai migliori maratoneti africani: la corsa alla poltrona di primo cittadino della Capitale che vedrà la bandiera a scacchi solo nel 2026 all'esaurimento dei cinque anni di mandato dell'attuale sindaco. Dai monti dell'Olimpo sportivo direttamente ai sette colli della Capitale dove lo scontro tra maggioranza e opposizione è partito da tempo. Da una parte l'attuale sindaco che ha già palesato la sua intenzioni di ricandidarsi, dall'altra la maggioranza che di avere un sindaco di sinistra ne ha abbastanza e affila le armi per una battaglia politica che si preannuncia senza esclusione di colpi all'insegna del già noto «riprendiamoci Roma».