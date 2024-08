Biagioli trionfa in coppia al trofeo di Tolentino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Tommasodel Castelfidardo, incon Sofia Pistolesi del Morrovalle, in trionfo a. Lagiovanissima vince il tradizionale appuntamento notturno per la decima edizione delCenerentola riservato alle coppie uomo-donna, una delle gare di bocce più particolari e innovative nel panorama nazionale di questo sport. A organizzarla la Bocciofiladel presidente Claudio Pascucci. Nel corso della notte tra sabato e domenica si sono sfidate 32 coppie. Inizio dei giochi sabato alle 23 fine alle 8 della domenica mattina con Pistolesi-, entrambi campioni d’Italia juniores con Morrovalle, che si aggiudicano la competizione per 12-5 superando i più esperti Vanila Tulli-Moreno Capponi in una sorta di derby visto che si tratta di unadi atleti della Bocciofila Morrovalle.