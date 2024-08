Auto travolge e uccide due ciclisti a Senigallia | la scoperta sul neopatentato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Due, un uomo e una donna, sono morti dopo essere stati investiti da un': è successo questa mattina lungo la Statale 16 a Marzocca. Pare che alla guida della macchina che li ha falciati ci fosse un, che dopo l'impatto si è subito fermato per soccorrere i due investiti. Per loro, però, non c'è stato nulla da fare. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte anche una Peugeot e una terza vettura con a bordo un bambino, portato per controlli all'ospedale di. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12, all'altezza del quartiere Ciarnin, vicino al distributore del metano. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai passanti, sono giunti la polizia stradale e il 118.