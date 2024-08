Amore e passione per la supermodella tedesca che non manca occasione per mostrare il suo fisico al top

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) LaHeidi Klum e il suo rocker Tom Kaulitz hanno deciso di festeggiare il loro quinto anniversario di matrimonio in grande stile, concedendosi una romantica fuga sull’isola caraibica di St. Barts. E per l’, Heidi ha deciso di lasciarsi andare a qualche coccola in più, sfoggiando un look decisamente audace. La top model ha infatti condiviso sui social una serie di scatti e un video che la ritraggono in tutta la sua bellezza naturale, in Senza veli e con un sorriso radioso. Sdraiata al sole o mentre cammina nell’oceano cristallino, Heidi sembra più felice che mai.