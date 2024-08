Alta Velocità treni sospesi e aumenti fino a 2 ore per cantieri Salvini | 90% puntuali

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono iniziate giornate difficili per chi viaggia in treno in Italia: i lavori di manutenzione ferroviaria che hanno preso il via lunedì 12 agosto hanno ricadute dirette sui tempi di percorrenza dei convogli dell’, che in alcuni casi aumenteranno di due ore. Le linee interessate sono tra le principali del Paese: Torino-Milano-Venezia, Milano-Bologna e Firenze-Roma. Siatalia che Italo hanno annunciato sui loro siti che i tempi di percorrenza su queste tratte saranno più lunghi, tra deviazioni di percorso, cancellazioni e sospensioni. Non mancano le polemiche, dato l’alto numero di passeggeri che si spostano in treno per le ferie estive.talia fa però notare come l’annuncio dei lavori di potenziamento era arrivato già lo scorso febbraio.