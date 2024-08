Zika Dengue Chikungunya Spallanzani partner progetto Genesis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) - Approfondire la conoscenza di arbovirus tra cui, West Nile, e virus meno noti trai quali il Mayaro o virus di nuova diffusione. E' l'obiettivo che si pone il Laboratorio di Virologia dell'Istituto nazionale per le Malattie infettive 'L.' Irccs di Roma che partecipa e contribuisce allo studio '' (Unraveling the Molecular and Immunologic Mechanisms of Intrahost Persistence in Emerging and Re-Emerging Arboviral Infections) che investiga gli aspetti molecolari e immunologici alla base della persistenza delle arbovirosi, cioè le infezioni virali emergenti trasmesse da zanzare e altri artropodi.