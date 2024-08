Vittoria sul campo e in amore | la campionessa festeggia con il compagno dopo l' oro olimpico

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 agosto 2024) La medaglia d’oro l’ha vinta un gruppo straordinario, guidato da un “maestro” assoluto qual è Julio Velasco. Ma è indiscutibile che dietro al successo dell’Itavolley femminile a Parigi 2024, capace di schiantare per 3-0 in finale le campionesse in carica degli Stati Uniti, ci sia il braccio potente e preciso di Paola Egonu. L’opposta di Cittadella (Padova) ha portato a casa un totale di 110 punti messi a segno tra ace, schiacciate e muri, 22 dei quali nella partita decisiva. E, nonostante il tentativo di nasconderla, l’emozione ha fatto capolino al termine della sfida con le americane.