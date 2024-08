Thomas Ceccon fidanzato? La risposta la confusione e i progetti futuri

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non solo medaglie e record, le Olimpiadi di Parigi hanno regalato anche grande visibilità, fan e fama a tutti gli atleti e sarà per questo che sui social nelle ultime ore è in tendenza ‘?’. Il nuotatore (che ha conquistato il secondo gradino del podio nella staffetta 4×100 metri stile libero e la medaglia d’oro nei 100 metri dorso) era finito al centro dell’attenzione prima per la sua bellezza (molti lo hanno paragonato a modelli e attori e hanno fatto commenti molto spinti), poi perché è stato beccato a dormire dietro ad una panchina. Adesso è la vita privata del campione ad incuriosire e dopo un’intervista che sta circolando in queste ore, su Tik Tok e Twitter in molti si chiedono: “?”, “ha una compagna?”, “ma è davvero single?“. Lo mejor del día#nuevocrush #pic.twitter.