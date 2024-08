Sì il Magnesio potrebbe effettivamente risolverti un sacco di problemi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) In tema di integratori, ilè un autentico fuoriclasse polivalente. Eroe di tutto, è un minerale presente in molti alimenti responsabile di oltre 300 reazioni biochimiche nell'organismo: dalle funzioni muscolari e nervose, fino alla regolazione del sonno, alla salute del cuore, del sistema immunitario e persino del cervello. In sintesi, fa tutto. Di conseguenza, è logico che non assumere una quantità sufficiente dipuò creare qualche scompenso. Nel tentativo di venire a capo della misteriosa questione del, a partire da cosa sia, quali siano i diversi tipi, se sia necessario assumerlo e quali siano i tipi diconsigliati, GQ ha chiesto delucidazioni a Rachel Clarkson, dietista fondatrice di The DNA Dietitian, per fare chiarezza.