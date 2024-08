Sant’Anna di Stazzema 80 anni fa | Ma lo Stato si è svegliato tardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) S.ANNA DI(Lucca) L’incedere dei soldati che con gli stivali percorrono stradine piene di ghiaia e ciottoli; i comandi secchi e duri pronunciati in tono perentorio in lingua tedesca. E le mitragliette che sparano a raffica. Le urla, le grida di disperazione. E poi il silenzio della morte calata il 12 agosto di 80fa sudi. No, i pochi superstiti rimasti in vita (all’epoca bambini) e sopravvissuti alla follia nazista, non potranno mai dimenticare quei suoni, quei rumori. Quegli odori. Oggi, per loro e per chi non c’è più il comune dicontinuerà a ricordare l’eccidio didove persero la vita 560 civili, per lo più donne, anziani e bambini. La lunga scia di sangue lasciata dalle truppe tedesche in ritirata nell’estate del ’44 raggiunse il suo apice in Alta Versilia.oggi ricorda.