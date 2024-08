Phisikk du role – Bipolaristi da spiaggia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le ragazze del volley sono l’argomento politico del giorno. Consapevoli o meno del ruolo da loro avuto in questa porzione di estate dagli anticicloni africani accaniti assai – ma giurerei sulla consapevolezza piuttosto che no – questo meraviglioso team multietnico e femminile ha in un amen ficcato un rospo in gola al solito Vannacci, tirato su il morale un po’ malconcio agli italiani sportivi da televisione, cancellato le umiliazioni dei colleghi giocatori di calcio dalle pagatissime quanto incapaci gambette, costretto quelli che storcono il naso quando vedono un italiano nero, giallo, o biondo col cognome che finisce con una consonante, a battere le manine gridando forza Italia (non nel senso berlusconiano, s’intende). Direi che siamo nella maieutica politica, altro che.