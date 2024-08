Mosca | Il conflitto è tra Russia e Occidente Il raid ucraino è terrorismo nucleare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Peggiora ulteriormente la tensione intorno alla guerra frae Ucraina. Come alcuni analisti avevano previsto,ha alzato il tiro in conseguenza agli attacchi sul suo territorio e in particolare sulche ha coinvolto la centraledi Zaporizhzhia. Il Ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe portare ilsu un altro piano. “La guerra che lasta conducendo”, ha affermato, “non è contro l’Ucraina, ma contro l’collettivo guidato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati”.