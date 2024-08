Milano infernale | previsioni meteo caldo Quando finirà l’afa in Lombardia? La vera tregua è lontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Per chi è rimasto asaranno (ancora) giornate dirovente. Nessunadalalmeno fino a dopo Ferragosto, che si preannuncia “”. La domanda che tutti si pongono è solo una:si tornerà a respirare? La risposta non piacerà a molti: un lieve calo delle temperature ci sarà, ma si dovrà attendere ancora un po’, probabilmente oltre il week-end.: la? Un miraggio Come ricordato da Arpasulla regione sino a domenica si rafforza infatti un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul Mediterraneo centro-occidentale. Da lunedì una blanda ondulazione nordatlantica, allungandosi verso la Penisola Iberica e la Francia, farà cedere leggermente il promontorio anticiclonico sulle regioni italiane occidentali, tuttavia senza effetti significavi sulla