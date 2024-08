Masters 1000 Montreal 2024 Arnaldi | Non sono riuscito a mettere pressione a Rublev la stanchezza non c’entra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Matteoè intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nella semifinale deldicontro Andrey: “Non credo che c’entri la. Sicuramente non ho recuperato al meglio visto che il giorno prima ho finito tardi,andato a dormire tra le 3 e le 4 di notte e ho dormito poco. Magiovane e non è una scusa. Andrey ha espresso un ottimo livello di tennis e io nona mettergli“. Sul best ranking e il debutto in top 30, invece: “Non lo sapevo. Onestamente non ho guardato, ma se così fosse sarebbe senz’altro una bella soddisfazione. L’obiettivo principale era quello di riuscire a essere testa di serie a New York. L’anno scorso avevo raggiunto gli ottavi allo US Open e quest’annoandato vicino ad essere testa di serie in qualche ‘’.