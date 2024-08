L’urgenza di costruire un’Europa vera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gabriele Canè Se fosse una guerra "normale", tra due Paesi nemici e basta, anche gli attacchi di Kiev sarebbero una cosa normale: la Russia ha invaso il mio Paese, io cerco di invadere lei. Questa, però, non è una guerra come le altre: sta nel cuore dell’Europa, contrappone Mosca all’Occidente, crea divisioni interne e internazionali. Mentre la pace, invece di avvicinarsi si allontana, in una matassa sempre più ingarbugliata di cui non si riesce ad afferrare il bandolo. Partiamo da noi. L’offensiva Ucraina e la richiesta di Zelensky di togliere "ogni limite alla propria difesa", auspicando "soluzioni forti" da parte degli alleati, è un oggettivo motivo di imbarazzo. La premier ha ribadito che stiamo con Kiev, il ministro Crosetto aveva sottolineato come l’escalation di questi giorni crei qualche perplessità, e che comunque noi forniamo solo armi difensive.