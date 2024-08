Ho deciso così Thomas Ceccon l’annuncio dopo le Olimpiadi | la madre non ne sapeva nulla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)è stato uno degli azzurri protagonisti alledi Parigi. È tornato a casa con ben due medaglie, un bronzo nella staffetta 4×100 stile libero e l’oro nei 100 metri dorso e ora, giustamente, il pensiero è solo alle meritate vacanze. Ma a quanto pare ci sono grossi cambiamenti in vista nella vita del campione di nuoto ma intanto una precisazione. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che avrebbe lasciato Verona per andarsene in Australia, con l’obiettivo di trovare nuovi stimoli in una carriera che ha davanti un altro duro quadriennio che porterà ai Giochi di Los Angeles. Ma ora il nuotatore veneto assicura che si tratterà solo di una parentesi per staccare la spina per un po’. Leggi anche: “Non doveva”.