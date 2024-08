Henry Cavill si è sentito male durante le riprese di Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 12 agosto 2024)“si èlediIl cameo a sorpresa diinha già suscitato un notevole scalpore, ma quello che è successo dietro le quinte potrebbe essere altrettanto affascinante dell’azione sullo schermo. Secondo il regista Shawn Levy, l’apparizione dinei panni di una nuova versione di Logan, soprannominata “ilrino” da Ryan Reynolds, non è stata solo un momento chiave del film, ma anche qualcosa di spiacevole per l’attore. Levy ha recentemente parlato con il New York Times di come è nata l’apparizione di, rivelando che non è avvenuta molto tempo dopo il tanto pubblicizzato abbandono del ruolo di Superman da parte di