Guasto all’alba | la strada diventa un lago Servizio idrico sospeso per dieci ore

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una tubatura si è rottae 500 famiglie sono rimaste senz’acqua: è successo ieri mattina in via Civitali, zona San Siro. Da quanto è stato riferito, attorno alle 5.30 si è verificata la perdita da uno dei tubi che corrono sotto il mantole e che già aveva dato problemi. Sul posto, tecnici di MM, Protezione Civile del Comune, vigili del fuoco e polizia locale. La conseguenza, oltre all’allagamento di via Civitali che fortunatamente è “rientrato“ in poco tempo, è che fino al pomeriggio tutte le famiglie di questae delle vie adiacenti (la stima è di 500) sono rimaste senz’acqua, visto che l’erogazione è stata necessariamente sospesa per individuare il punto della perdita e provvedere alla riparazione. Disagi quindi in via Civitali ma anche nelle vie Morgantini e Zamagna e viale Aretusa.