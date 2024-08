Estate 2024 | Chiusure e Rallentamenti su Strade e Autostrade - Ecco Dove e Quando

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'Aquila - Con l'arrivo dell'esodo estivo, le principali concessionarie die autoitaliane hanno annunciato una serie di interventi per facilitare la circolazione e limitare i disagi. Anas, Autoper l'Italia (Aspi) e Strada dei Parchi hanno pianificato sospensioni temporanee dei cantieri e implementato misure straordinarie per ridurre l'impatto sulla viabilità. Anas: Stop ai Cantieri per Facilitare il Traffico Anas ha deciso di sospendere il 70% dei cantieri attivi sulla propria rete stradale e autostradale dal 27 luglio al 3 settembre. Questa misura, che riguarda 906 cantieri su un totale di 1.278, è stata adottata per agevolare il traffico durante il periodo di maggior esodo estivo.