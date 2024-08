Corona a gamba tesa su Morata-Campello | Presa per il c il vero motivo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alicee Alvarosi sono lasciati. Il calciatore spagnolo e l'influencer per anni hanno raccontato sui social la loro vita perfetta di coppia innae famiglia felice, poi all'improvviso l'annuncio della rottura. A sparare a zero contro la coppia è Fabrizioche si dice sicuro che dietro ci sia una storia di tradimenti. Ma il punto è un altro, sottolinea l'ex agente fotografico su Dillinger News. "Non c'è paragone con il matrimonio tra Totti e Ilary", e "non c'è paragone con il matrimonio dei Ferragni, che li aveva trasformati in qualcosa che non erano", argomenta, "Alice e Alvaro erano un'altra cosa. Specifichiamo un elemento fondamentale: Alice, oltre a essere molto bella è più ricca di Alvaro".