Cane tenuto legato per giorni | scattano denunce e sequestro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) Chieti - Undi razza Simil Jack Russel è stato sequestrato e i suoi proprietari denunciati per maltrattamenti dopo essere stato trovatopera una ringhiera con una catena corta, che gli impediva di muoversi liberamente. L'intervento è stato eseguito dai Carabinieri Forestali di Lanciano su delega della Procura di Chieti, in seguito a un esposto presentato dall'associazione animalista Lida (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale). Ilè stato portato nel canile di Ortona, dove rimarrà in custodia giudiziaria. La Procura ha riche le condizioni in cui l'animale è stato derappresentassero una situazione di "inutile sofferenza e potenziale pericolo per la salute", secondo quanto previsto dall'art. 544-ter del codice penale, che punisce i maltrattamenti sugli animali con la reclusione da 3 a 18 mesi o con una multa fino a 30mila euro.