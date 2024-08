Camminata e raccolta fondi per I Gatti degli Gnomi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) La solidarietà, l’amore e il rispetto per ifluisce tra la natura e fa le fusa. Infatti, per lodevole iniziativa de "ITrekkabbestia" di San Piero in Bagno, nei giorni scorsi si è svolta una mattinata di trekking, lungo vari sentieri e mulattiere d’Alto Savio, con la nobile finalità di raccogliereda destinare all’associazione "I" che con intenso e costante impegno si batte per la salvaguardia dei felini randagi, che si trovano nel territorio del Comune di Bagno di Romagna. Dice Davide Prati, guida ambientale escursionistica de "ITrekkabbestia", che ha diretto l’escursione a piedi: "E’ stata proprio una bella passeggiata, che siamo stati molto felici di guidare e che ha visto un’altissima partecipazione di pubblico, che ringraziamo sentitamente. Un grazie particolare, ovviamente, alle responsabili dell’associazione per il loro impegno e per il loro lavoro".