Volley femminile Italia-USA | il memorabile trionfo ai Mondiali gli incroci olimpici e i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)e USA si sfideranno alle ore 13.00 nella finale per la medaglia d’oro del torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024.e USA si sono affrontate 82 volte nella storia e isono sfavorevoli alle azzurre, che hanno vinto in 36 occasioni e che sono state sconfitte in 42 partite. Nel corso di questa stagione le due Nazionali si sonoate in un paio di occasioni nella Nations League, sempre con grande soddisfazione per i nostri colori: 3-1 nella fase preliminare a Fukuoka e 3-0 nei quarti di finale andati in scena a Bangkok (Anna Danesi e compagne hanno poi alzato al cielo il trofeo).