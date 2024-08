Vannacci ancora su Egonu | I suoi tratti somatici non rappresentano gli italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma, 11 agosto 2024 – "Non ho mai messo in dubbio chesia italiana. Ribadisco che inonla maggioranza degli”. Dopo il trionfo della squadra di volley femminile alle Olimpiadi trascinata dalla padovana, il generale Robertosi sente “tirato in ballo sui social”, per via delle dichiarazioni fatte nel suo libro autoprodotto ‘Il mondo al contrario', dove se la prende con immigrati, omosessuali, femministe, ambientalisti. Dentrocita anche Paolacome esempio di chi “non rappresenta l’tà”. Per il contenuto del libroè stato sospeso dall’Esercito. La sua causa è stata cavalcata da Matteo Salvini che l’ha candidato al Parlamento Europeo come capolista della Lega. Il risultato è cheè stato eletto a Strasburgo.