Tragedia sull’Appennino | ragazza 31enne precipita in un dirupo e perde la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Una giovane escursionista di 31 anni è tragicamente morta dopo essereta in unmentre percorreva il sentiero Cai 675 in località Ghiaccioni, nei pressi del rifugio Rio Pascolo, a Succiso, nel comune di Ventasso,Reggiano. La donna, di origine bolognese, era in compagnia del suo fidanzato quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe scivolata, cadendo per un centinaio di metri in un canalone profondo. Il fidanzato della vittima ha immediatamente dato l’allarme, ma nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi alpini e speleologici del Monte Cusna, supportati dall’elisoccorso proveniente da Pavullo, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnovo Monti e i carabinieri della stazione di Ramiseto.