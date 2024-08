Torna a bruciare l’Irpinia | fiamme tra Montaguto e Greci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Una lunga notte di lavoro per i Vigili del Fuoco intervenuti in località Pannizza, a, per un vasto incendio che ha minacciato anche la vicina. Oltre ai caschi rossi e alla Protezione Civile è stato attivato per tutta la notte nche un presidio dei Carabinieri, come comunicato dal Comando Provinciale: "È tuttora in corso l'incendio in Località Pannizza agro del Comune di(AV). Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, i Vigili del Fuoco e personale del servizio antincendio boschivo della Comunità Montana di Valle Ufita i quali stanno monitorando anche il confine con il limitrofo comune dial fine di impedire che lesi possano propagare anche in quell'area".