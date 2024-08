Rogo a Lurate Caccivio bruciate due auto e tre furgoni | l’ombra del pironame

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Intervento dei vigili del fuoco di Como e di Appiano Gentile e questa notte in via Cairoli a, con più squadre, per domare l’incendio che ha coinvolto cinquemezzi. Le fiamme, partite da uno dei veicoli parcheggiati, hanno raggiunto in tutto duee tre, causando danni anche a una parte dell’edificio adiacente, in una zona in cui in questo momento c’è il cantiere di un fabbricato in costruzione. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito. Assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri: sono in corso accertamenti per ricostruire l’origine del, che potrebbe essere stato non accidentale, e le modalità