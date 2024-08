Parigi 2024 16 - Mani utili

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 agosto 2024) Aveva ragione Julio Velasco: non esistono maledizioni. E ha ancora ragione il ct icona del volley italiano a spiegare che quanto accaduto nelle due settimanene è un'impresa che va oltre il semplice risultato: le Olimpiadi si preparano in cicli di quattro anni, lui e le azzurre salite sul gradino più alto del podio lo hanno fatto in quattro mesi. Ereditando un gruppo che si era disgregato, una situazione in cui pareva che fosse impossibile mettere insieme i migliori talenti e superare gli individualismi. Julio Velasco ha chiuso il cerchio. L'architetto della generazione di fenomeni, imbattibili in tutto tranne che nei Giochi, l'uomo che ha creato il volley in Italia proiettandolo oltre la dimensione di sport di nicchia, è stato anche colui che ha fatto l'impresa. Lele hanno messe le ragazze. Tutte.