Operazione salva-Vespa No limitazioni al traffico La proposta di legge | Rendiamola esente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Pontedera, 11 agosto 2024 – Il 2024 è un anno speciale per la. Iniziato a primavera sotto i migliori auspici con il raduno mondiale che si è tenuto proprio a Pontedera e che ha festeggiato una significativa serie di ricorrenze, ora l’anno prosegue con unadiche potrebbe darle non solo ancora più “autorevolezza“, se mai ce ne fosse bisogno, nel nostro Paese, ma le garantirebbe una specie di “pass“ per poter circolare anche di fronte ai blocchi della circolazione. La Lega ha infatti depositato unadiche mira a riconoscere lacome patrimonio culturale nazionale in Italia.