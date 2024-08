Ogni notte c’è un incendio a Roma ennesima notte di passione sulla Tiburtina I residenti | Non si dorme più vogliamo andare via

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 agosto 2024)un, idellasono esausti: “Per l’odore di bruciato non sipiù”la paura che il fuoco raggiunga le case, come accade nel quadrante Est di. E’ il terrore deiche vivono nella zona della, ormai esaustisingola nottata di rimanere svegli per le sirene bitonali dei Vigili del Fuoco, i muri di fuoco che vedono dalle finestre di casa e il forte odore di fumo. Anche nella serata del 10 agosto, dove speravano in un San Lorenzo tranquillo, in realtà la situazione si è rivelata altamente disagiante e problematica. Notti insonni aEst: anon sipiù per gli incendi La situazione è gravissima, considerato come ormai dall’inizio dell’estate inon riescono più a dormire tra l’odore acre del bruciato e le sirene dei soccorsi che corrono a contenere la portata degli incendi.