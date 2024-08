Nubi sul futuro della scuola calcio Rischio chiusura famiglie in ansia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Monsummano Terme, 11 agosto 2024 – Alaper i bambini dei Giovani Granata a Monsummano, la società nei giorni scorsi ha invitato leinteressate dal problema a ritirare gli svincoli dei tesserati. È una situazione delicata quella che si è creata tra l’amministrazione comunale e la società che ha in gestione gli impianti del Loik e dello Strulli e che ha anche lagiovanile, che vede la scadenza del bando comunale di gestione degli impianti fissata per il 30 settembre 2024 e in tempi non utili a poter garantire ai tesserati degli allenamenti continuativi. Intanto serpeggia tra moltedei ragazzi iscritti alla, che potrebbero non avere più una stuttura dove allenarsi, l’incertezza per ilsportivo dei propri figli, in una Monsummano dove i Giovani Granata hanno da sempre avuto spazio.