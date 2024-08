LIVE Arnaldi-Rublev 2-4 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | break del russo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e rovescio lungolinea. 15-0 Non risponde di dritto. 2-4 A trenta questa volta il. L’azzurro inizia a infastidire il gioco del. 40-30 Con la prima. 30-30 Grande inside out di. 30-15 Dritto vincente poderoso di. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Risposta incisiva di dritto, punto diretto! 2-3 A zero tiene la battuta l’azzurro. 40-0 Ace (2°)! 30-0 Sbaglia di rovescio e si innervosisce il. 15-0 Servizio vincente. 1-3 Tiene ancora la battuta. 40-15 Ace. 30-15 Sbaglia di rovescio il, investito dalla risposta di. 30-0 Con la prima. 15-0 Stecca di dritto. 1-2 Dritto incisivo e chiusura al volo per il, che ottiene il primodel match. 30-40 Chiude con l’ausilio di due smash. 30-30 Servizio e dritto.