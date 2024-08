La Calabria continua a bruciare ma i droni iniziano a fare giustizia…

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 agosto 2024) A luglio erano stati già 34 gli incendiari identificatiattraverso l’uso deigrazie alla campagna antincendio della Regione. A renderlo noto lo stesso presidente Roberto Occhiuto sui social: poi ulteriori 50 segnalazioni precoci di incendio. Insomma, “è ora di finirla”, aveva tuonato Occhiuto, spintosi nell’utilizzo del termine “idioti” riferito agli incendiari. Per Mauro Francesco Minervino «Labrucia eva a fuoco in tutti i sensi: e l’immenso patrimonioboschivosubire stress difficilmente rimarginabili». L’intellettuale calabrese, tra i più autorevoli antropologi del paesaggio, cerca diordine tra atavici ritardi einteressi malavitosi che si celerebbero dietro i fuochi, anche dell’estate 2024:un gioco tragico tra «foreste monumentali perse per sempre» e «manovali delle fiamme».