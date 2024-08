Il video sulla Sp54? Un’inutile reclame

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) A Castrocaro Terme e Terra del Sole il caldo tropicale non scioglie le tensioni tra maggioranza e opposizione. Anzi. Ne è testimonianza il bollente botta e risposta tra il gruppo consigliare di minoranza Insieme per crescere, guidato dall’ex prima cittadina Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza, e il sindaco Francesco Billi. Parte dell’opposizione bolla come "propagandistico" ilpostato dall’Amministrazione comunale sulle pagine social dell’ente, relativo al rifacimento del manto stradale a Pieve Salutare (la strada provinciale 54). Una "" che il gruppo definisce "molto efficace", ma senza memoria per via del mancato ringraziamento al presidente della Provincia Enzo Lattuca e al consigliere Daniele Valbonesi. "Le strade comunali, invece, come quella di via Virano, versano in condizioni pietose e pericolose" aggiungono i tre.