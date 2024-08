Il sogno play-off passa dalla scelta di tenere i big

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Il conto alla rovescia è partito. La grande attesa per l’esordio ufficiale dello Spezia è questione di ore. Cosa si aspettano i supporters spezzinistagione? Queli sono i loro sogni e le speranze? Lo abbiamo chiesto direttamente ai fedelissimi supporters aquilotti. "Con Verde, Reca e Esposito potrebbe essere uno Spezia da-off, la società faccia il sacrificio di tenerli". I tifosi aquilotti alzano l’asticella delle aspettative, pur dimostrando grande maturità: "La necessità di abbassare il monte ingaggi non determini cessioni importanti". Concetti ripresi da Paolo Borzoni. "Credo che le parole di Gazzoli siano state abbastanza chiare: la serie B è una rimessa per le società che retrocedono.